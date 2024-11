Presidente do Volta Redonda é apresentado como chefe de delegação da Seleção

A CBF designou o chefe de delegação da Seleção Brasileira para a partida contra a Venezuela. Trata-se de Flávio Horta, presidente do clube carioca Volta Redonda. O dirigente foi apresentado após as entrevistas do lateral Vanderson e do zagueiro Murillo, que concederam coletiva mais cedo nesta terça-feira.

Flávio Horta desembarcou em Belém (PA) na última segunda-feira para se juntar ao restante da delegação brasileira. O profissional, inclusive, assistiu ao primeiro treino da Seleção no Estádio Mangueirão.

"É desnecessário dizer a emoção e a satisfação que causa um convite para chefiar a delegação da Seleção mais famosa do mundo. Existem situações, como essa, que a gente sente mais do que pensa e pensa mais do que pode dizer", afirmou o dirigente. "É uma satisfação muito grande estar na convivência dos elementos que compõem a delegação da Seleção Brasileira. Pelo ambiente que encontrei, podem confiar que a Seleção vai fazer bonito nessa Eliminatória de Copa do Mundo", completou.