Presidente da Fifa vê formato de novo Mundial como "incentivo extra" para planejamento dos clubes 

Speaking at the Olé Sports Summit Argentina 2024 today, Gianni Infantino, FIFA President, said:

"This tournament will be an innovative, inclusive and merit-based competition and it will redefine how, when and where the one and only (FIFA) Club World Cup champions will be... https://t.co/SrF7S3g6Ku

O Mundial de Clubes nesse novo formado conta com participação de 32 clubes e acontecerá a cada quatro anos, como se fosse a Copa do Mundo de seleções. 31 times já estão classificados para o torneio, sendo três brasileiros (Flamengo, Fluminense e Palmeiras). A última vaga será do campeão da Libertadores, que será Atlético-MG ou Botafogo.

Para Infantino, o novo Mundial será um incentivo extra para os clubes planejarem e investirem no futuro. O dirigente também falou sobre os investimentos que serão feitos com o lucro obtido no torneio.