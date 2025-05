Jardim fala sobre eliminação do Cruzeiro na Sula: "Não podemos jogar essa competição no futuro"

"Na parte final, foi um jogo mais direto e tentamos chegar ao gol. Mas, como disse, não foi suficiente. Mas, sinceramente, não estou satisfeito por empate, porque quem joga no Cruzeiro não pode estar satisfeito com o empate", finalizou Leonardo Jardim.

Faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos, o próximo compromisso do Cruzeiro na Copa Sul-Americana é no dia 14 de maio, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Palestino-CHI, no Mineirão.

A Raposa volta a campo neste domingo, às 16 horas, quando visita o Sport, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. O Cruzeiro ocupa a 4ª posição, com 13 pontos conquistados. A equipe nordestina é a lanterna da competição, com dois pontos.