Calendário da CBF ignora Intercontinental da Fifa e deve ter choque em 2025

A decisão da CBF de esticar o Brasileirão de 2025 até 21 de dezembro por causa do Super Mundial de Clubes deve gerar conflito com outro torneio da Fifa: o Intercontinental.

O que aconteceu

A CBF não colocou o Intercontinental no calendário divulgado nesta terça-feira, mas o plano da Fifa é, sim, realizar o torneio anualmente. Mesmo com o novo Mundial no meio do ano.

Em 2024, a fase final da competição acontece de 11 a 18 de dezembro, com participação do campeão da Libertadores (Botafogo ou Atlético-MG). E a partir deste ano, inclusive, o representante da Conmebol precisará fazer uma partida a mais do que no formato anterior.