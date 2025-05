Jogadores do Flamengo sofrem tentativa de assalto no Rio de Janeiro

Alguns atletas do elenco principal do Flamengo passaram por um susto hoje, quinta-feira (08), logo após o desembarque no Rio de Janeiro, depois do duelo contra o Central Córdoba, pela Libertadores da América. Os jogadores foram alvo de uma tentativa de assalto na Linha Amarela.

O veículo blindado que levava o goleiro Rossi foi alvo de quatro tiros. Segundo o Flamengo, nenhum jogador ficou ferido ou teve os pertences roubados. As autoridades investigam o caso, mas ninguém foi preso até o momento.

A equipe carioca volta a campo no sábado, pelo Brasileirão 2025. A partir das 21 horas, o Flamengo enfrenta o Bahia, no estádio do Maracanã.