Fifa anuncia data do sorteio dos grupos do Super Mundial

Só falta um classificado para o Super Mundial, que ocorrerá pela primeira vez de 15 de junho a 13 de julho de 2025. O último participante será conhecido após a final da Libertadores, em 30 de novembro, entre Atlético-MG e Botafogo.

Os Estados Unidos sediarão a primeira edição do torneio neste formato. Serão 11 sedes e 12 estádios diferentes, com os jogos sendo disputados em Miami [Hard Rock Stadium], Seattle [Lumen Field], Los Angeles [Rose Bowl Stadium], Orlando [Camping World Stadium e Inter&Co Stadium], Atlanta [Mercedes Benz Stadium], Nashville [Geodis Park], Charlotte [Bank of America Stadium], Cincinnati [TQL Stadium], Washington [Audi Field], Philadelphia [Lincoln Financianl Field], Nova York [MetLife Stadium].

O Brasil tem quatro representantes e será maioria no torneio. Atlético ou Botafogo se juntarão a Flamengo, Fluminense e Palmeiras. As equipes brasileiras conseguiram 'burlar' a limitação de apenas dois times por país porque foram campeões continentais. As vagas para o Super Mundial foram divididas em: 12 para a Europa, seis para a América do Sul, quatro para Ásia, África e América do Norte, Central e Caribe, uma para a Oceania e uma para o país-sede.

Quem já está no Super Mundial de Clubes de 2025?

América do Sul