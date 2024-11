Ex-Palmeiras, zagueiro Luan visita Academia de Futebol e revê companheiros: "Bom reencontrá-los"

Luan deixou o Palmeiras na janela de transferências no meio do ano, quando foi vendido ao Toluca, do México. O zagueiro defendeu o Palmeiras por oito temporadas, disputou 265 jogos, marcou oito gols e deu sete assistências.

Em sua passagem pelo Verdão, conquistou quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023), duas Copas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Seu último jogo pelo Verdão foi na vitória por 2 a 1 sobre o Independiente del Valle, pela fase de grupos da Libertadores, em maio. Depois disso, o zagueiro teve a oportunidade de se despedir da torcida palmeirense, no Allianz Parque, no intervalo do jogo contra o Vasco. Na ocasião, ele não foi relacionado, mas recebeu homenagem da diretoria.

Pelo Toluca, Luan disputou 20 jogos e marcou seu primeiro gol no último sábado, na vitória por 4 a 0 sobre o América, pelo Campeonato Mexicano.