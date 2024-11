Calleri busca voltar a marcar para não igualar marca negativa pelo São Paulo em 2024

O atacante Jonathan Calleri não balança as redes há cinco jogos e vive uma de suas piores fases na temporada. E a situação pode piorar. Caso o argentino não marque no próximo jogo do Tricolor, contra o RB Bragantino, ele irá igualar sua maior sequência sem gols no ano.

A maior seca de gols de Calleri na temporada durou seis jogos. Entre 25 de agosto e 22 de setembro, o camisa nove não conseguiu marcar sequer um gol. Neste período, ele participou dos jogos contra Vitória, Fluminense e Internacional, pelo Brasileiro, além dos compromissos contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, e o jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Botafogo.

Foi justamente contra o Botafogo que ele pôs fim à seca. O argentino foi o responsável pelo gol de empate do São Paulo com o Fogão que levou a disputa para os pênaltis. A equipe acabou sendo superada nas penalidades e eliminada da competição.