Com baixas, Abel terá força do elenco colocada à prova contra o Bahia

O técnico Abel Ferreira terá de se preparar para escalar o Palmeiras com muitos desfalques no dia 20 de novembro, contra o Bahia, em Salvador, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda brigando pelo título da competição, o Verdão terá a força de seu elenco colocada à prova.

Para esse confronto, o Palmeiras não terá Estêvão, Murilo, Mayke e Richard Ríos, que cumprirão suspensão automática após atingirem três cartões amarelos recebidos no Brasileirão.

Mas, não é apenas por acúmulo de cartões amarelos que o Palmeiras poderá recorrer a jogadores menos utilizados. A Data FIFA de novembro também fará com que o técnico Abel Ferreira dê oportunidade a outros atletas.