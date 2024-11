Hugo Souza fala sobre falha em triunfo do Corinthians sobre o Vitória: "Faz parte do futebol"

O goleiro Hugo Souza tratou sua falha no triunfo do Corinthians sobre o Vitória, neste sábado, com naturalidade. No único gol da equipe mandante, o arqueiro entregou de "presente" a bola para o atacante Alerrandro concluir sem grandes problemas. Em seguida, o Timão correu atrás do placar e venceu por 2 a 1, com gols de Yuri Alberto e Memphis Depay.

Ao ser questionado sobre o tema, Hugo ressaltou que está sujeito a falhas e que situações como essa fazem parte do futebol. O camisa 1 valorizou o esforço dos companheiros para buscarem o resultado positivo mesmo com a adversidade inicial.

"Tenho que agradecer pelo que o time fez em campo, a torcida na arquibancada... Tenho tido a felicidade de sair dos jogos como protagonista, e hoje tive a infelicidade de também sair como protagonista. Isso faz parte do futebol, estamos sujeitos a erros, vou tentar dar meu melhor sempre, hoje no lance fui infeliz, vou falhar outras vezes, é normal. Mas estou pronto para ajudar, e quero acertar mais do que errar, com certeza. O importante são os três pontos, foi um resultado importante dentro do que a gente vem trabalhando. O time foi maduro para sair da situação adversa, fomos maduros para controlar o jogo", comentou Hugo Souza em contato com os repórteres presentes no Barradão.