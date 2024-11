Cássio valoriza festa da torcida no último jogo em casa antes da final da Sul-Americana

Após mais de dois meses, o Cruzeiro voltou a vencer no Campeonato Brasileiro neste sábado. A Raposa bateu o Criciúma por 2 a 1 no Mineirão, que recebeu o elenco celeste pela última vez antes da grande final da Copa Sul-Americana, contra o Racing-ARG, no dia 23 de novembro.

O goleiro Cássio comemorou a vitória e valorizou a festa dos torcedores nas arquibancadas neste momento decisivo da temporada do clube mineiro.

"No meu ponto de vista, hoje o que importava não era o desempenho, mas sim a vitória. Era o nosso último jogo antes da final. Fiquei muito feliz com a festa e o apoio da nossa torcida. Estou muito contente com a vitória", disse o goleiro, em entrevista ao Premiere.