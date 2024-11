Atlético-MG x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir à final da Copa do Brasil

O Galo, que chegou a estar perdendo por 3 a 0, alcançou um gol no final da partida e ganhou confiança na possibilidade de reverter a vantagem do adversário atuando diante de sua torcida. Para ser campeão, o Atlético-MG precisa vencer por três gols ou mais de diferença, enquanto uma vitória por dois gols levará à decisão do título nos pênaltis. Para o Fla, uma derrota por um gol, empate ou vitória por qualquer placar garante o caneco.

Diante da situação, o técnico Gabriel Milito deve fazer modificações nos onze que iniciarão a partida, aproveitando as observações feitas no jogo de ida. Rubens, que não foi bem no Maracanã, deve dar lugar a Zaracho. Outro que está com chances de ganhar um lugar na equipe é Alan Kardec, autor do gol no último domingo, e que deu nova vida ao time ao entrar no segundo tempo.

No Flamengo, que poupou a maior parte de seus titulares no confronto da última quarta-feira contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, todos os jogadores que atuaram no jogo de ida estão à disposição. O meia Arrascaeta, que vem sofrendo com dores no joelho, garantiu que jogará, mesmo no sacrifício. Além disso, Erick Pulgar e Bruno Henrique, que estavam suspensos, retornam. Já Luiz Araújo, recuperado de lesão, está entre os relacionados para a partida.