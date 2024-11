Sem Jair, Santos faz treino tático e aprimora bola parada para duelo com Coritiba

O goleiro João Paulo (ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo) e o lateral direito Aderlan (ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) completam a lista de baixas.

Assim, uma possível escalação é com: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, João Basso e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Wendel Silva e Guilherme.

O Santos ainda tem mais duas sessões de treino antes do duelo com o Coritiba. A partida será na segunda-feira, às 21 horas (de Brasília), no Couto Pereira.

O Alvinegro Praiano precisa apenas de uma vitória em Curitiba para subir à Série A. O time lidera a Segunda Divisão, com 65 pontos, oito a mais que o Ceará, que está em quinto. Restam apenas três rodadas para o fim do torneio, ou seja, nove tentos estão em disputa.