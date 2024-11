São Paulo x Athletico-PR: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

São Paulo e Athletico-PR medem forças na noite deste sábado, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola irá rolar a partir das 21h (de Brasília), no Morumbis.

Este será o retorno do time tricolor à sua casa. A última partida da equipe no estádio foi contra o Botafogo, pela Copa Libertadores, no dia 25 de setembro. O palco recebeu shows do cantor Brunos Mars e teve seu gramado trocado após as apresentações. Neste período, o São Paulo mandou jogos em Brasília e em Campinas.

O Tricolor vem de vitória no Brasileirão, sobre o Bahia, e mira a vaga na Libertadores de 2025. A equipe de Zubeldía, no momento, ocupa o sexto lugar da tabela, com 54 pontos, quatro a menos que o quarto colocado Flamengo.