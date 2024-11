Com trabalhos táticos, Athletico-PR finaliza preparação para pegar o São Paulo

O Athletico-PR encerrou na manhã desta sexta-feira, no CAT Caju, em Curitiba, a preparação para o duelo contra o São Paulo, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes entram em campo neste sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo.

Os preparativos para o confronto contaram com cinco sessões de treino ao elenco no decorrer da semana. O técnico Lucho González e sua comissão comandaram nesta sexta trabalhos táticos e simulações de jogo. As atividades foram baseadas na estratégia que será utilizada contra o Tricolor.

Após o treino, a comissão técnica definiu os 24 atletas relacionados para o jogo. No entanto, o Athletico-PR não divulgou os nomes que estarão presentes no Morumbis.