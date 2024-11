Com gol de Malcom, Al-Hilal vence o Al-Ettifaq e retoma liderança do Campeonato Saudita

O Al-Hilal recebeu o Al-Ettifaq, nesta sexta-feira, pela décima rodada do Campeonato Saudita. Na Kingdom Arena, o time da casa venceu por 3 a 1, com gols de Aleksandar Mitrovic, Malcom e Mohammed Al-Qahtani. Enquanto Vitinho descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Al-Hilal segue na liderança do campeonato, com 28 pontos conquistados, um a mais que o vice-líder Al-Ittihad. A equipe do técnico Jorge Jesus segue invicta na competição. O Al-Ettifaq, por sua vez, permanece com 11 pontos e cai para a 11ª posição.

O Al-Hilal volta a campo somente no dia 23 de novembro, sábado, às 14 horas (de Brasília), quando visita o Al-Khaleej, no Estádio Príncipe Nayef bin Abdulaziz. O Al-Ettifaq encara o Al Riyadh no dia 24, domingo, às 11h40, no Estádio Príncipe Faisal Bin Fahd. Os dois jogos são válidos pela 11ª rodada do Campeonato Saudita.