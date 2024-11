Chris Wood, do Nottingham Forest, é o melhor jogador do mês de outubro no Campeonato Inglês

The @PremierLeague Player of the Month for October. ? pic.twitter.com/2Tw07xjrBe

Essa foi a primeira vez que um jogador do Nottingham Forest foi eleito o melhor jogador do mês na história do Campeonato Inglês. Além disso, Chris Wood se tornou o primeiro neozelandês a vencer o prêmio.

Chris Wood ainda é um dos artilheiros do Campeonato Inglês, com oito gols marcados, empatado com Bryan Mbeumo e atrás apenas de Erling Haaland, que tem 11 bolas na rede.

Surpresa nesse começo de temporada, o Nottingham Forest é o 3º colocado da competição, com 19 pontos conquistados.