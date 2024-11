Atlético-MG faz trabalho tático em penúltimo treino visando decisão da Copa do Brasil

Sexta finalizada com o penúltimo treino antes da decisão! ??

Tá chegando a hora, Massa! ?? pic.twitter.com/QY6ILpFG7Y

? Atlético (@Atletico) November 8, 2024

Além do trio, Milito também terá a ausência do jovem atacante Cadu. O jogador trata de uma lesão no joelho direito e vem fazendo trabalho de recuperação com a fisioterapia do clube.

O elenco do Galo ainda terá mais uma sessão de treinos neste sábado para ajustar os últimos detalhes. O Atlético-MG encara o Flamengo no jogo de volta da decisão da Copa do Brasil neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV. Segundo o clube, os ingressos já estão esgotados.