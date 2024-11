Dudu iguala Velloso em ranking de atletas com mais jogos na história do Palmeiras; confira

Dudu chegou a seu jogo de número 458 pelo Palmeiras ao entrar em campo na última segunda-feira, no clássico contra o Corinthians. Com isso, o ídolo palmeirense igualou-se ao ex-goleiro Velloso na 15ª posição do ranking de atletas com mais jogos na história do clube.

E, no duelo contra o rival, apenas da derrota por 2 a 0, Dudu foi um dos pontos positivos da partida. Abel acionou o atacante aos 10 do segundo tempo, colocando-o na vaga de Felipe Anderson. Com postura ofensiva, Dudu foi para cima e teve até chance de marcar um gol, além de ter sofrido a falta cobrada por Gabriel Menino no travessão.

O camisa 7 não tem tido uma temporada fácil. Ele ainda tenta retomar sua melhor fase, e suas últimas aparições tem dado boa impressão. Depois de se recuperar de lesão no joelho, Dudu voltou a ser relacionado em junho e, logo em seguida, teve um período turbulento após negociações com o Cruzeiro.