Torcedores protestam e ameaçam Rogério Ceni antes de jogo com São Paulo; Bahia repúdia

Na noite desta segunda-feira, véspera do jogo contra o São Paulo, torcedores do Bahia penduraram faixas com ofensas e um boneco enforcado com o rosto do técnico Rogério Ceni em um viaduto localizado perto da Arena Fonte Nova, em Salvador. Em nota, o Esquadrão de Aço repúdiou o caso.

"O Bahia vem a público manifestar seu repúdio aos inaceitáveis atos de ameaças sofridos por seus funcionários através das redes sociais nas últimas horas. A atitude não representa nossa história, nossa essência e principalmente nossa torcida", foi escrito.

Nas faixas estendidas pela torcida, foram escritas frases como: "Ceni burro", "Time covarde" e "Acabou a paz". O Bahia informou que já está em contato com a Secretaria de Segurança Pública para identificar e punir os responsáveis pelo ato.