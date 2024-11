Pensando na final da Copa do Brasil, Flamengo poupa titulares contra o Cruzeiro

? Flamengo (@Flamengo) November 5, 2024

Através de suas redes sociais, o Flamengo anunciou que cinco atletas permanecerão no CT Ninho do Urubu em tratamento no Departamento Médico do clube: Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Wesley e Léo Ortiz.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que cinco atletas não viajarão para Belo Horizonte nesta terça-feira (5). São eles: Gabi, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley. Os jogadores permanecem no CT Ninho do Urubu em tratamento no DM rubro-negro", anunciou o rubro-negro em sua conta oficial no X.

Com 55 pontos em 31 jogos, o Flamengo é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. O Mengão encara o Cruzeiro nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Mineirão.