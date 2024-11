Corinthians volta a vencer três jogos seguidos no Brasileirão após mais de dois anos

E o Corinthians venceu o Derby. Venceu porque sabe sofrer, porque decidiu que hoje não iria perder nenhum duelo, porque a bola hoje não iria passar, porque Hugo, porque Garro, porque Yuri, porque um time todo e mais alguns. Porque 35 milhões.

Nos últimos três duelos pelo Brasileirão, o Timão saiu com 100% de aproveitamento com oito gols marcados e apenas dois sofridos: venceu o Athletico-PR por 5 a 2, bateu o Cuiabá por 1 a 0 e ganhou do Palmeiras por 2 a 0.

A vitória no Derby desta segunda também quebrou outro tabu importante: o Corinthians não vencia o Palmeiras há mais de três anos, desde setembro de 2021, quando bateu o Verdão por 2 a 1 com dois gols de Róger Guedes.

Agora, o Corinthians chegou aos 38 pontos em 32 jogos no Brasileirão, estando na 13ª colocação. O próximo duelo do Timão na competição é no sábado, contra o Vitória, às 16h30 (de Brasília), no Barradão.