Caíque, do Sport, lamenta resultado contra o Operário-PR, mas destaca força do grupo

Agora, com a derrota fora de casa, o Sport manteve os 59 pontos e permaneceu na terceira colocação, perdendo a chance de encostar no Novorizontino, vice-líder com 63 unidades. Além disso, em caso de vitória do Mirassol, o time de Recife pode cair para o quarto lugar.

O Operário-PR, por sua vez, com o resultado, chegou aos 53 pontos e subiu para a sétima posição.

Pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport recebe a Chapecoense, às 18h30 (de Brasília), no próximo domingo (4). A partida acontece na Ilha do Retiro. Do outro lado, no sábado, às 17h, o Operário-PR visita o Novorizontino, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.