Veiga aproveita jejum de Flaco López e acirra disputa por artilharia do Palmeiras no ano

Antes de Flaco passar por essa seca, Veiga estava com 12 gols. Ele estava, inclusive, atrás até de Estêvão na artilharia anual da equipe. Nesse recorte de quatro jogos, porém, o meia foi extremamente decisivo para o Verdão e balançou as redes seis vezes, chegando assim aos 18 gols e se colocando na disputa novamente.

O camisa 23 do Palmeiras voltou a ganhar oportunidades entre os titulares após a lesão de Mauricio e agarrou as chances que teve. O jogador marcou duas vezes contra na vitória de 2 a 1 sobre o Atlético-MG, anotou um hat-trick no triunfo de 5 a 3 contra o Juventude, e converteu a cobrança de pênalti no empate em 2 a 2 com o Fortaleza.

Com os seis gols marcados nas últimas quatro partidas, inclusive, Veiga alcançou Flaco López na artilharia do Brasileirão. Os dois estão empatados neste momento, com nove gols marcados. Quam aparece na frente de ambos é o jovem Estêvão, que foi às redes 11 vezes e é o maior goleador da edição ao lado de Pedro, do Flamengo.

Raphael Veiga também possui uma média de gols muito parecida com a de Flaco López nesta temporada. O meia possui taxa de 0,35, enquanto o atacante argentino detém média de 0,38.

Deixando as individualidades de lado, Veiga e Flaco já foram responsáveis, juntos, por 39 dos 101 gols marcados pelo Palmeiras na atual temporada, o que representa um total de 38,6%. Os dois tem sido importantíssimos para o Palmeiras e vão reforçando esse status nessa reta final de ano.

Além de Veiga e Flaco López, completam o top cinco de maiores goleadores do Palmeiras neste ano de 2024 o jovem Estêvão (13 gols), além do atacante Rony (10 gols), e de Endrick, Piquerez e Aníbal Moreno (os três com quatro gols).