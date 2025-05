Arteta credita eliminação do Arsenal para o PSG na Liga dos Campeões ao goleiro Donnarumma

Mikel Arteta creditou a eliminação do Arsenal para o Paris Saint Germain na Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, no Parque dos Príncipes, ao goleiro Donnarumma. O técnico afirmou que o jogador italiano foi o melhor em campo nas duas partidas da semifinal, o que, segundo ele, mostra a superioridade do time inglês no confronto.

"Parabéns pela classificação, mas fomos melhores. Eles tiveram o melhor jogador em campo nas duas partidas: o Donnarumma. Esta é a história do que aconteceu no confronto. Estou orgulhoso dos meus jogadores e do que fizemos. Jogamos com muita personalidade e confiança", disse Arteta em entrevista coletiva.

O técnico apontou que os muitos desfalques não impediram que o Arsenal fosse forte na disputa da semifinal. "O resultado não foi o que esperávamos e não podemos nos contentar com ele. Fomos melhores, mas tivemos azar, mesmo com sete jogadores lesionados."