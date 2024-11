Corinthians x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do Derby pelo Brasileirão

O Corinthians, no momento, está no 15º lugar da tabela de classificação do Brasileiro, com 35 pontos. Ramón Díaz se prepara para fazer mudanças na equipe, que conta com alguns desfalques.

O primeiro deles é o zagueiro Cacá, que sofreu uma pancada na região do tórax e do quadril direito. O meio-campista Igor Coronado, suspenso, também é baixa. A dupla se junta ao lesionado Héctor Hernández.

Em contrapartida, o Timão terá Yuri Alberto e José Martínez de volta após suspensão. Já o zagueiro André Ramalho, punido pelo STJD com dois jogos de suspensão, conseguiu efeito suspensivo e está à disposição no Derby.

Do outro lado do clássico, o Palmeiras briga pelo polo oposto da tabela do Brasileiro. O Verdão é o segundo colocado, com 61 pontos, três abaixo do líder Botafogo. Na rodada passada, o time de Abel Ferreira tropeçou e só empatou com o Fortaleza, no Allianz Parque.

O Alviverde pode ter uma novidade em campo. Trata-se do zagueiro Murilo, recuperado de uma contusão na coxa. O lateral Marcos Rocha, o volante Aníbal Moreno e o meio-campista Gabriel Menino retornam de suspensão. As únicas baixas são Bruno Rodrigues e Piquerez, que ainda se recuperam de lesão.