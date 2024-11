Corinthians venceu somente um dos últimos 16 duelos contra o Palmeiras; confira retrospecto recente

? Corinthians (@Corinthians) November 2, 2024

Essa sequência inclui oito vitórias alviverdes e sete empates, reforçando o domínio do Palmeiras nos últimos anos. Além disso, o Corinthians já vai para o seu terceiro ano sem ganhar do rival, o que aumenta a pressão para o clube.

Nos últimos cinco jogos na Neo Química Arena, o Verdão obteve duas vitórias, enquanto o Timão venceu uma e houve dois empates.

No momento, os clubes vivem situações distintas na competição. O Corinthians ocupa a 15ª colação, com 35 pontos, e briga contra o rebaixamento. A equipe precisa de resultados para garantir a permanência na Série A e uma vitória no clássico pode ser um divisor de águas. Já o Palmeiras está na vice-liderança, com 61 pontos, e luta pelo título com o líder Botafogo e o Fortaleza, terceiro colocado.