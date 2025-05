Abertura e encerramento dos Jogos de LA acontecerão em dois lugares ao mesmo tempo

Casey Wasserman, presidente do Comitê Organizador, comentou sobre a escolha dos dois locais escolhidos e o simbolismo que eles terão na realização dos próximos Jogos. "As arenas selecionadas para as cerimônias destacam tanto o legado esportivo de Los Angeles quanto o seu olhar para o futuro, mostrando o melhor que a cidade tem a oferecer ao mundo", afirmou.

A abertura está marcada para 14 de julho de 2028 e terá como tema na apresentação a rica história da cidade californiana nos esportes.

"Esses dois locais extraordinários criarão uma experiência inesquecível, recebendo fãs de todo o mundo para Jogos Olímpicos e Paralímpicos como nunca antes e concluindo que ficará marcado como um dos Jogos mais incríveis da história", completou Wasserman.