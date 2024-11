Savério cobra "paridade de armas" em corrida eleitoral à presidência do Palmeiras contra Leila Pereira

O mês de novembro terá grande importância para o Palmeiras, além do âmbito esportivo. No dia 24, o associado do clube participará da eleição presidencial para definir que será o gestor do clube no triênio 2025 a 2027. Tentando reeleição, Leila Pereira concorre com Savério Orlandi, candidato da oposição.

A chapa de ambos os candidatos foram aprovadas pelo Conselho do clube, em filtro realizado no último dia 14 de agosto. Em entrevista à Gazeta Esportiva, Savério comentou sobre os votos recebidos para levar a candidatura adiante e citou a concorrência com Leila Pereira, cobrando "paridade de armas" na corrida eleitoral.

"Foi uma votação relevante, eu acho que nós tivemos uma votação expressiva, se você considerar que a gente teve um terço do Conselho. O Conselho hoje são 288 nomes, e nós tivemos 85, o que significa 1/3 do Conselho. A adversária teve 168 votos, e a gente tem que lembrar que só de diretoria ela tem 160 (votos). Então, quase que a totalidade são pessoas que estão relacionadas à diretoria. Diretoria, membros do COF que são apoiadores dela, os vice-presidentes. Se você pegar todo esse contingente em cargo de direção, de alinhamento com a direção oficial, são esses votos que ela teve. Eu acho que foi um número bastante interessante, estávamos com essa expectativa mesmo de fazer esse número, que é o grupo que vem vindo. Após isso, é um trabalho cada vez mais intenso", disse.