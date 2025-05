Intensidade e Estêvão anulado: como São Paulo pode vencer o Palmeiras

Renan: São Paulo deve estar preparado para duelos físicos

Eu vejo um jogo muito no detalhe, do duelo individual. Que o São Paulo esteja preparado para esses duelos, porque o Palmeiras, além de ter qualidade, é um time que tem isso fisicamente, com o Richard Ríos, o Martínez - que desce a porrada. O Piquerez é forte fisicamente, o Vitor Roque é um jogador de velocidade e força.

Então vão ser muitos duelos físicos e individuais, cada um no seu setor. Acho que o São Paulo precisa de muita força neste jogo.

Renan Teixeira

