Rossi se apresenta e treina no Flamengo após carro ser alvo de tiros

O goleiro Rossi se apresentou junto ao elenco do Flamengo e participou das atividades no Ninho do Urubu na tarde de hoje (8).

No começo da manhã, após desembarcar no Rio de Janeiro, o camisa 1 foi alvo de uma tentativa de assalto na Linha Amarela e o carro dele foi alvejado com quatro tiros. O Rubro-Negro, na noite de ontem (7), enfrentou o Central Córdoba, na Argentina.

O que aconteceu

O elenco do Flamengo se reapresentou na tarde de hoje. O treino teve início às 16h30, no CT do clube. Jogadores que participaram da partida no dia anterior costumam fazer trabalhos regenerativos.