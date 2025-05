Onde vai passar Atlético Nacional x Inter pela Libertadores? Como assistir

Atlético Nacional e Internacional entram em campo na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Atanasio Girardot, em Medellín (COL), pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Com cinco pontos, o Inter vai em busca de sua segunda vitória no Grupo F. O Colorado vem de um empate com o Nacional por 3 a 3, no Beira-Rio.