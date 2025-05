Endrick x Yamal: o que separa promessa do Real Madrid da realidade do Barcelona

Começo promissor

Nascido em Taguatinga, no Distrito Federal, em julho de 2006, Endrick quase iniciou sua formação como jogador no São Paulo, mas foi o Palmeiras que deu a ele e a sua família todas as condições para a mudança de estado em busca do sonho do futebol. Na base alviverde desde 2016, o atacante conquistou títulos expressivos em todas as categorias que disputou: venceu o Campeonato Paulista no sub-11, sub-13 e sub-15 e a Copa do Brasil no sub-17. No sub-20, com apenas 15 anos, começou a ganhar ainda mais destaque.

Foi nessa categoria que o jovem palmeirense começou a enfileirar taças. Entre 2021 e 2022, levou um Paulista, um Brasileiro e uma Copinha, da qual foi considerado o melhor jogador. Na mesma época, Endrick fez sua estreia pela equipe profissional e foi considerado a revelação do Brasileirão de 2022, vencido pelo seu clube.

A partir disso, ganhou cada vez mais a confiança do torcedor alviverde. Joia do clube, o menino foi peça-chave na conquista do Brasileirão de 2023, da Supercopa do Brasil e do Paulistão do mesmo ano, além do estadual de 2024. Ainda foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, à época comandada por Fernando Diniz. Desde sua estreia em novembro de 2023, o garoto atuou 14 vezes pela equipe nacional e balançou as redes em três oportunidades.

O bom desempenho chamou a atenção do Real Madrid, que ofereceu ao Palmeiras um contrato de valor fixo de aproximadamente 35 milhões de euros (quase R$ 200 milhões, em 2022), mais bônus por metas. Em meados de 2024, o brasileiro foi apresentado ao time merengue, pelo qual já conquistou uma Supercopa da Uefa e um Mundial.

Já Lamine Yamal, nascido em julho de 2007 na Esplugues de Llobregat, Espanha, está desde 2013 na base do Barcelona. No time catalão, bateu recordes de precocidade. Tornou-se o jogador mais jovem a representar o Barça no Campeonato Espanhol e o quinto mais novo da história da competição. Foi também o titular mais novo da Liga dos Campeões e, aos 16 anos, o atleta mais jovem a marcar pelo clube.