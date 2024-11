Santos ganha do Vila Nova e pode comemorar acesso à Série A do Brasileirão neste domingo

O Santos voltou ligado do intervalo e quase viu Giuliano balançar as redes aos três minutos do segundo tempo. Ele se aproveitou de um vacilo da defesa do Vila Nova após lançamento na área e pegou de primeira, mas o defensor tirou a bola com a ponta do pé e salvou a equipe visitante.

Pouco depois, porém, o Tigre não resistiu e viu o Peixe enfim sair na frente na Vila Viva Sorte. Otero bateu uma falta, aos dez minutos, e cruzou na medida para João Basso, que ganhou do marcador e aproveitou uma sobra para colocar o Santos em vantagem. A bola ainda triscou no travessão antes de estufar as redes.

A equipe mandante quase aumentou a vantagem aos 19 minutos. Otero cobrou falta com precisão e obrigou o goleiro Dênis Júnior a fazer boa defesa. No rebote, Giuliano cabeceou para o gol, mas o arqueiro se esticou e conseguiu jogar a bola para a linha de fundo.

O Santos desperdiçou uma grande chance de ampliar o marcador aos 34 minutos. Guilherme tocou para Giuliano, na área, mas o meia devolveu para o atacante. Ele estava livre, mas finalizou fraco e viu Dênis Junior agarrar a bola. Aos 35, o Vila Nova quase deixou tudo igual com Deni Junior. Ele arriscou de longe e viu a bola passar raspando as traves de Gabriel Brazão. Susto para o Peixe.

A equipe visitante até tentou, mas o Santos conseguiu administrar a vantagem e assegurou a vitória que encaminha o tão esperado retorno à Série A do Brasileirão. Nos acréscimos, ainda deu tempo de Guilherme marcar o segundo com uma bonita cobrança de pênalti, sofrido por Otero. O venezuelano ainda fez o terceiro, em cobrança de falta de muito longe, dando números finais à partida.

