Massa espera "show" em Interlagos e opina sobre escolha de Hamilton para homenagem a Senna

"Essa chuva pode mudar bastante coisa. Acho que podemos ter um belo show amanhã, uma disputa ente três equipes: McLaren, Red Bull e Ferrari. Com a chuva, tudo pode acontecer aqui", comentou.

Por fim, Felipe Massa opinou sobre Lewis Hamilton ser o escolhido para dirigir a McLaren MP4/5B do segundo título de Ayrton Senna na Fórmula 1, conquistado em 1990. A homenagem será neste domingo, antes da corrida.

"Tive a oportunidade de ganhar o carro do na do Ascari e do Fangio na Ferrari, do Mansell na Willians...sabemos o quanto representa para um piloto ganhar um carro como esse, seria muito legal. Mas acho que é legal, o Hamilton é um cara que tem tanta história, recordes, amor pelo Senna...tenho certeza que vai ser uma homenagem legal", finalizou.