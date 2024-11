Liverpool vence Brighton de virada e assume liderança do Campeonato Inglês

Neste sábado, em confronto válido pela décima rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool recebeu o Brighton em Anfield, venceu por 2 a 1, de virada e assumiu a liderança da competição. Gakpo e Salah marcaram para os mandantes, enquanto Ferdi descontou para a equipe visitante.

Com o triunfo, o Liverpool chegou aos 25 pontos e assumiu a ponta da tabela. A equipe londrina contou com tropeço do Manchester City que, ao mesmo tempo, perdeu para o Bournemouth por 2 a 1. Já o Brighton permaneceu com 16 pontos, na sétima posição.

O Liverpool volta aos gramados na próxima terça-feira, às 17h (de Brasília), quando recebe o Bayer Leverkusen, em Anfield, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. No próximo sábado, às 14h30, o Brighton recebe o Manchester City, no Falmer Stadium, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês.