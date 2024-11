Vitor Roque se destaca no Betis, brilha na Copa do Rei e 'alivia' Barcelona

O atacante Vitor Roque, emprestado pelo Barcelona ao Real Betis, fez dois gols na classificação da equipe na Copa do Rei da Espanha, e o bom momento do brasileiro alivia o clube catalão.

O que aconteceu

Vitor Roque vem ganhando ritmo e se destacando no Betis, objetivo inicial do Barcelona com o empréstimo.

O brasileiro saiu do banco para marcar dois gols na goleada do Betis sobre o Gévora, por 6 a 1, na primeira rodada da Copa do Rei.