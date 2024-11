Fortaleza vence Juventude e se aproxima do Palmeiras no Brasileiro

Neste sábado, o Fortaleza venceu o Juventude por 3 a 0, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 32ª do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Moisés, Mancuso e Kuscevic.

Com o resultado, o Leão chegou a 60 pontos, ocupando a terceira posição, e se aproximou do Palmeiras, segundo colocado, que tem um ponto a mais. Além disso, a equipe alançou sua melhor campanha na história do Brasileirão de pontos corridos, superando 2021. Já o Juventude perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento e está na 18ª posição, com 34 pontos.

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado, às 19h (de Brasília), diante do Vasco, na Arena Castelão, pela 33ª rodada do Brasileiro. Enquanto o Juventude enfrenta o Bahia, no mesmo dia e horário, no Alfredo Jaconi.