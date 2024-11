Dortmund vence de virada e encerra invencibilidade do vice-líder RB Leipzig no Alemão

O Borussia Dortmund ganhou do RB Leipzig neste sábado, no Signal Iduna Park, por 2 a 1. A vitória, de virada, levou o time à quinta colocação do Campeonato Alemão e acabou com a invencibilidade dos visitantes no torneio.

A equipe aurinegra saiu atrás do placar. Aos 27 minutos, Benjamin Sesko abriu o marcador a favor do Leipzig. Mas, o time de casa deixou tudo igual três minuto depois, aos 30, com Maximilian Beier.

Já na etapa complementar, Serhou Guirassy balançou as redes aos 19 minutos e garantiu a vitória do Dortmund.