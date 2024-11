Escalação: Santos fecha preparação e deve ter só uma mudança para pegar o Vila Nova

Jair, por sua vez, é baixa certa para Fábio Carille. O jogador, de apenas 19 anos, trata uma inflamação do músculo do quadril direito.

A provável escalação do Santos, portanto, é: Gabriel Brazão; Hayner (JP Chermont), João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano e Serginho; Guilherme e Wendel Silva.

O Peixe vem de uma vitória sobre o Ituano, em Itu, e pode garantir o acesso à Série A nesta rodada. Para isso, precisa vencer o Vila Nova e torcer por um tropeço do Ceará diante do Avaí, no domingo.

O time alvinegro é o líder isolado da Segunda Divisão, com 62 pontos conquistados em 34 jogos.