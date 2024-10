Scholes afirma que Rodri é melhor que o Vinicius Júnior

O ex-meio-campista Paul Scholes, ídolo do Manchester United, defendeu Rodri pela conquista da Bola de Ouro e afirmou que o volante do Manchester City é melhor que o brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid, apontado anteriormente como grande favorito para o prêmio.

"Acredito sinceramente que o Rodri é um jogador de futebol melhor que o Vinicius Júnior. Vinicius Júnior provavelmente vencerá mais jogos, será mais habilidoso, mas o Rodri é um jogador de futebol precioso. O Rodri merece totalmente esse prêmio por tudo o que fez. Ele perdeu um jogo no ano", disse no programa Fan Debate do The Overlap, canal no YouTube.