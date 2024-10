Novo Morumbis, melhorias em Cotia e mais: veja os planos do São Paulo para o ano do centenário

A diretoria do São Paulo apresentou nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, no Morumbis, o Projeto Centenário. O objetivo do Tricolor é promover uma série de ações visando os 100 anos do clube, que serão celebrados em 2030.

A primeira delas foi anunciada durante a coletiva: a renovação do vínculo de patrocínio com a Ademicon, empresa de consórcio e investimentos, por mais seis anos. Desta maneira, a marca se torna a primeira a assegurar a sua presença no projeto.

Mas, não para por aí. Segundo o diretor de marketing do São Paulo, Eduardo Toni, o clube possui outros planos para comemorar o seu centenário.