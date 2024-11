Corinthians toma virada do Racing e cai na semifinal da Sul-Americana

O Corinthians se despediu da Copa Sul-Americana. A equipe perdeu de virada para o Racing por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, pela volta da semifinal da competição, no Cilindro. Como a ida terminou empata por 2 a 2, os argentinos levaram a melhor no agregado (4 a 3).

O Corinthians começou bem a partida e abriu o placar logo aos seis minutos, com Yuri Alberto, em grande jogada de Memphis Depay. Quando o jogo parecia controlado, ainda na primeira etapa, o Racing virou com dois gols do meia Quintero.

Na segunda etapa, precisando correr atrás do prejuízo, o Timão se lançou ao ataque, mas não foi eficiente para furar o bloqueio defensivo dos argentinos.