Tempestade deixa mais de 60 mortos na Espanha; Jogos da Copa do Rei são adiados

Principais clubes da Espanha, Barcelona e Real Madrid prestaram suas condolências às vítimas em suas redes sociais. Ambos os times fizeram um minuto de silêncio antes do início dos treinos.

"No treino de hoje, o plantel guardou um minuto de silêncio pelas vítimas das inundações que afetaram as zonas de Valência, Albacete e Andaluzia", escreveu o Barça em seu Instagram.

"O Real Madrid C F., o seu presidente e o seu Conselho de Administração querem expressar as suas condolências aos familiares e entes queridos das pessoas falecidas pelo temporal que estão sofrendo muitas zonas do nosso país, especialmente nas províncias de Valencia e Albacete. O Real Madrid demonstra a sua mais profunda consternação e solidariedade a toda a população atingida por esta catástrofe, à qual transmite todo o seu apoio e carinho", disse o Real.