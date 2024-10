Documentário revela bastidores do caso de Robinho, condenado por violência sexual

"Espero que meu testemunho seja útil. Não para condenar de novo ao nível midiático ou para humilhar publicamente. Mas que possa servir como ensinamento. Porque no fim é muito fácil chegar à sentença, à condenação. Seria justo que se pare antes, que isso não aconteça. É nisso que precisamos trabalhar. Trabalhar com os meninos, nas escolas, educar com a família, a base para tudo. A gente precisa ser responsável desde cedo", completou.

Além de Robinho, Ricardo Falco também foi condenado em última instância aos mesmos nove anos de prisão, mas já havia deixado a Itália na época do julgamento e não pôde ser preso no Brasil. Fabio Cassis Galan, Clayton Florêncio dos Santos, Alexsandro da Silva e Rudney Gomes, mais quatro amigos de Robinho, não foram julgados porque não tinham endereço na Itália, já que todos moram no Brasil.

Os áudios de Robinho com seus amigos foram decisivos para a condenação. Procurador de Justiça italiano, Pietro Forno, que foi o responsável por receber a denúncia de Mercedes, disse que "normalmente se tem insuficiência de provas. Só que houve excesso de provas".

O procurador italiano Stefano Ammendola, que também trabalhou no caso, destaca que os acusados alteraram suas versões ao longo do processo. No início, Robinho declarou que não conhecia Mercedes, entretanto, posteriormente, afirmou ter praticado sexo oral com o consentimento dela.

"Nas sentenças falamos em densidade de provas. É como se tivéssemos atirado muitas flechas. A flecha da denúncia, a da interceptação, a dos registros telefônicos, a das declarações das testemunhas, a da análise do vestido, do DNA", falou.

