Técnico do Liverpool, Slot projeta partida contra o Brighton e elogia Darwin Nunez

Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, Arne Slot, técnico do Liverpool, comentou sobre o confronto contra o Brighton, que será realizado na quarta (30), às 16h30 (de Brasília), válido pela oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Slot destacou as alternativas para a função de camisa 9, elogiou o recente desempenho de Darwin Nunez e comentou sobre as dificuldades enfrentadas por Federico Chiesa em seu retorno aos gramados.

Sobre a posição de centroavante, Slot foi direto ao elogiar a dedicação de Darwin Nunez, que tem se destacado nas últimas partidas.

"Darwin trabalhou muito nas últimas semanas, especialmente em um momento em que não jogava tanto. Ele conseguiu atuar em três partidas em oito dias, o que diz muito sobre ele e sobre a qualidade da nossa equipe médica, que o preparou da forma certa", disse.