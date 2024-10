Santos se reapresenta e inicia a preparação para pegar o Vila Nova pela Série B

Nesta terça-feira, o Santos se reapresentou após a vitória contra o Ituano, por 2 a 0, pela 34ª rodada da Série B, na última segunda-feira, no Novelli Júnior. A equipe, então, iniciou a preparação para a partida frente ao Vila Nova.

Para o embate, o Peixe terá o retorno do goleiro Brazão, que cumpriu suspensão no duelo anterior. Os zagueiros Jair (inflamação no músculo do quadril direito) e Luan Peres (estiramento muscular na região intercostal esquerda) e o meia Miguelito (recuperação física) também foram desfalques no triunfo diante do Galo de Itu.

Com a vitória, o Santos está perto de confirmar o acesso para a Série A. Para garantir o retorno à elite do futebol brasileiro já neste fim de semana, o Alvinegro Praiano precisa vencer o Vila Nova e de um empate ou derrota do Ceará contra o Avaí.