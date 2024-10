Walter pede confiança após derrota do Cuiabá para o Corinthians no Brasileirão

Fim de jogo. Cuiabá volta a jogar no próximo sábado contra o Red Bull Bragantino, fora de casa. #Cuiaba #OrgulhodeMatoGrosso #AvanteDourado pic.twitter.com/nHISWDIglY

"Passava muito por esse jogo também. Vários jogos... Atlético-GO, Vasco fora e agora o Corinthians. É difícil, agora juntar os cacos depois dessa partida e continuar. Enquanto houver porcentagem, tem que continuar trabalhando, se dedicando, acreditando ainda no processo, mas saber que isso é difícil", finalizou o ex-atleta do Timão.

Com o revés, o Cuiabá segue na penúltima colocação, com 27 pontos. Já o Corinthians pulou para a 15ª posição, com 35 pontos, um a mais em relação à zona de rebaixamento.

O Dourado volta aos gramados no próximo sábado, às 16h (de Brasília), quando visita o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi-Chedid, pela 32ª rodada do torneio.