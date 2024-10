Sem jogos, São Paulo tem semana cheia de treinamentos para enfrentar o Bahia

O São Paulo ficou no empate de 1 a 1 com o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Tricolor, agora, é apenas no dia 5 de novembro, uma terça-feira, e Luis Zubeldía tem uma semana completa de treinamentos para ajustar o time.

Os jogadores ganharam descanso neste domingo e na segunda-feira. A reapresentação do São Paulo está agendada para terça-feira, no período da manhã, às 10h (de Brasília) no CT da Barra Funda.

Dessa maneira, sem precisar realizar nenhuma viagem, Luis Zubeldía deve utilizar todos os dias da semana para realizar treinamentos. As atividades devem ir até o sábado, no CT da Barra Fundo.