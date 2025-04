Ríos se irrita com repórter após pergunta sobre titularidade: 'É feio'

Richard Ríos, o herói do Palmeiras na vitória nos minutos finais por 3 a 2 sobre o Sporting Cristal pela estreia da Copa Libertadores, se incomodou com a pergunta de uma repórter após o jogo.

O que aconteceu

Janice de Castro, repórter da Paramount+, questionou Richard Ríos sobre sua titularidade na equipe e o colombiano não gostou. Ríos foi titular contra o Botafogo, mas começou no banco hoje e só atuou por 25 minutos.